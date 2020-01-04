Крытый футбольный манеж появится в Жодино
Руководитель жодинского “Торпедо-БелАЗ» Петр Пархомчик на предновогодней встрече с болельщиками команды рассказал, что, в частности, на стадионе клуба появится манеж. Он будет построен на месте искусственного поля, но пока там ведутся лишь проектные работы.
А вот на базе автозаводцев недавно был введен в эксплуатацию жилой корпус, а заодно продолжается строительство медико-восстановительного центра.
Напомним, что ранее такие манежи уже появились в Минске, Могилеве, Гродно и Бресте. В 2014 году в Пинске футбольный манеж за собственные деньги построил генеральный директор группы компаний «Алми» Александр Зарибко.
Скоро войдет в эксплуатацию сооружение в «Гомеле». Также председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил, что ведется работа по возведению манежа в Витебске.
11:54 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.