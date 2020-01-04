В данный момент клубом управляет Мингорисполком. По сведениям Football.by, ожидаемый инвестор в столичный клуб так и не пришел и для того, чтобы сохранить и "Динамо" и "Минск" в высшей лиге, было принято решение "бело-синих" передать из Мингорисполкома в Минспорта.



