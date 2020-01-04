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Пресс-служба Министерства спорта не подтвердила и не опровергла: кому отдадут минское "Динамо"?

Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси не подтвердила и не опровергла информацию о том, что минское "Динамо" перейдет под управление ведомства.

В данный момент клубом управляет Мингорисполком. По сведениям Football.by, ожидаемый инвестор в столичный клуб так и не пришел и для того, чтобы сохранить и "Динамо" и "Минск" в высшей лиге, было принято решение "бело-синих" передать из Мингорисполкома в Минспорта.
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