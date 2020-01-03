Сведения о футболистах уже переданы Следственным комитетом в Белорусскую федерацию футбола. В январе фамилии подозреваемых и договорные матчи могут озвучить в Доме футбола в Минске. Расследование уголовного дела уже завершено. Дальше — рассмотрение в прокуратуре и суд, пишет "Прессбол"





О задержании трёх организаторов "договорных матчей", бывших спортсменов в Минске и Могилёве в МВД Беларуси сообщили в январе 2019 года. Они получали незаконный доход из букмекерских контор стран западной Европы и Азии. Силовики предложили спортсменам, которые имели отношение к договорным играм, "добровольно и инициативно" обратиться к правоохранителям и всё рассказать, за что обещали освобождение от уголовной ответственности либо её смягчение. 13 человек отозвались на такое предложение. Известно, что договорные матчи состоялись и в чемпионате, и кубке Беларуси в 2017-2018 годах, в них участвовали клубы высшей, первой и второй лиг ("Нафтан", "Орша", "Лида", "Нёман-Агро", "Химик", "Гомель").









В конце декабря 2019-го СК сообщил о 28 эпизодах "противоправной деятельности" (16 подкупов "участников профессиональных соревнований" и 12 фактов мошенничества, которые обычно связаны с букмекерскими ставками).





Первую схему договорных матчей в Беларуси раскрыли в июле 2016 года. В октябре 2017-го были осуждены на ограничение свободы или штрафы 15 человек. Белорусская федерация футбола их пожизненно дисквалифицировала.