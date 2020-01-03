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Лукашенко разгромил сборную Международной федерации хоккея. Кто бы сомневался

Команда Александра Лукашенко с победы стартовала на Рождественском международном турнире любителей хоккея, который в пятницу открылся в Минске.

На "Чижовка-Арене" была разгромлена сборная Международной федерации хоккея — 11:3 (2:0, 4:2, 5:1). На счету Лукашенко две заброшенных шайбы и одна голевая передача. В его команде играет немало бывших профессиональных хоккеистов, таких как Дмитрий Мелешко, Олег Антоненко, Ярослав Чуприс. На лёд выходил и Николай Лукашенко, передает "Еврорадио".

В этом году в турнире участвуют 12 команд. Выступая на открытии, Александр Лукашенко заявил, что проводит "неофициальный любительский чемпионат мира".
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