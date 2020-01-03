Минское "Динамо" прервало серию из 12 поражений в КХЛ
В пятницу в Череповце динамовцы одержали волевую победу над местной командой "Северсталь" — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
Кирилл Капустин на 5-й минуте открыл счёт, а Юрий Трубачёв на 24-й сделал его 2:0 в пользу хозяев площадки. Однако уже на 25-й минуте Шейн Принс сократил разрыв в счёте. В третьем периоде динамовцы сумели переломить ход матча: Михаил Стефанович на 43-й забрасывает шайбу — 2:2, Марк-Андре Граньяни выводит минчан вперед на 49-й, передает "Еврорадио".
"Северсталь" пыталась спасти поединок, но "Динамо" выдержало и удержало победный счёт.
5 января минское "Динамо" принимает СКА, начало в 17 часов.
19:18 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.