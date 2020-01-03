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Известную фигуристку поймали на употреблении кокаина

Экс-чемпионка Франции по фигурному катанию (2017 год) Лорин Леквалье была уличена в употреблении кокаина.



При взятии допинговых проб в крови 23-летней спортсменки было обнаружено наркотическое вещество, — рассказывает портал Сhampionat.com со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

Леквалье входит в состав сборной Франции с 2014 года, была чемпионкой страны, дважды была пятой на чемпионатах Европы, в том числе на последнем — в Минске в январе 2019 года. 

А с сентября 2019 года, по данным французских СМИ, фигуристка перестала выступать, пропустив Гран-при в Гренобле и в Москве, и даже чемпионат Франции. Официальной причиной были названы «медицинские противопоказания».


Теперь спортсменке ничего не остается, как ждать вердикта по своей спортивной карьере, ей может грозить дисквалификация сроком до четырех лет. 
Источник: rambler.ru
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