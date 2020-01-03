– К сожалению, уходящий год принес и негативные новости – временные отстранения Марины Арзамасовой и Дмитрия Набокова...





– Уже не раз говорил, что не надо спешить с выводами. Сейчас ведутся расследования. За спортсменами остается право доказать, что они невиновны: десятки отрицательных допинг-проб по ходу сезона об этом свидетельствуют. Нет никакой логики в нарушениях.





Препараты нашли такие, которые не приносят ощутимой пользы в тех видах, в которых выступают эти легкоатлеты... Мы разбираемся.





Приоткрою преждевременно завесу: у атлетов есть реальные шансы объяснить причины того, что случилось, – заявил Девятовский.