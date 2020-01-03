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Грабовский снова прокинул "Динамо"

Помощник главного тренера хоккейного клуба "Динамо-Минск" Михаил Грабовский сыграет в составе команды президента Беларуси Александра Лукашенко на 16-м Рождественском турнире


Помощник главного тренера хоккейного клуба "Динамо-Минск" Михаил Грабовский сыграет в составе команды главы Беларуси Александра Лукашенко на 16-м Рождественском турнире.

Турнир стартует сегодня в спорткомплексе "Чижовка-Арена" в Минске. В борьбу за Кубок вступят 12 команд.

Тем временем, сегодня минское "Динамо" встречается на выезде с череповецкой "Северсталью". Судя по всему, на тренерском мостике рядом с Крэйгом Вудкрофтом снова не будет его ассистента Грабовского, передает sputnik.by


Напомним, ранее Грабовский уже пропускал матчи "зубров". Тогда в пресс-службе клуба заявили, что специалист якобы отправлялся в Швейцарию на медобследование, но известно, что за день до этого он выступал за команду Лукашенко на любительском турнире на призы главы государства.

Минское "Динамо" занимает последнее место на Западе. "Бело-синие" уже проиграли 12 последних матчей – это очередной антирекорд в КХЛ для минчан.
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