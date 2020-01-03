Кто пристрастил Лукашенко к хоккею?
Как пишет близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого», в 1997 году Михаил Захаров подарил Александру Лукашенко коньки.
«Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось!» — описывает телеграм-канала историю появления Рождественского хоккейного турнира в нашей стране.
Лукашенко увлекся так, что не может остановиться. Когда увлечение дошло до массового строительства ледовых дворцов там где надо и не надо, белорусам стало совсем не смешно.
"Белорусский партизан"
13:30 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.