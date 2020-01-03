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Кто пристрастил Лукашенко к хоккею?

Как пишет близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого», в 1997 году Михаил Захаров подарил Александру Лукашенко коньки.


«Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось!» — описывает телеграм-канала историю появления Рождественского хоккейного турнира в нашей стране.

Лукашенко увлекся так, что не может остановиться. Когда увлечение дошло до массового строительства ледовых дворцов там где надо и не надо, белорусам стало совсем не смешно. 
"Белорусский партизан"
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