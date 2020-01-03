«Я вообще не понимаю, как, например, в нашем виде спорта сегодня можно выступать объединенной командой с Россией. Заявить россиян в те весовые категории, где у нас нет лицензий? Либо свои лицензии отдать, чтобы только россиянам угодить? Как такое вообще возможно реализовать?





И вообще, у нас что, уже страны объединились, или мы по-прежнему продолжаем оставаться независимым государством? Здесь вопросов больше, чем ответов, но для меня очевидно одно: если этот проект реализуется, то белорусских спортсменов во многих видах спорта просто уничтожат», – заявил Смаль Народной воле.