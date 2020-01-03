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Сергей Смаль о совместной с Россией команде: А у нас что, страны уже объединились?

Серебряный призер Олимпиады-92 и заслуженный тренер Беларуси Сергей Смаль поделился мнением о том, чтобы пригласить российских спортсменов в команду.

«Я вообще не понимаю, как, например, в нашем виде спорта сегодня можно выступать объединенной командой с Россией. Заявить россиян в те весовые категории, где у нас нет лицензий? Либо свои лицензии отдать, чтобы только россиянам угодить? Как такое вообще возможно реализовать?

И вообще, у нас что, уже страны объединились, или мы по-прежнему продолжаем оставаться независимым государством? Здесь вопросов больше, чем ответов, но для меня очевидно одно: если этот проект реализуется, то белорусских спортсменов во многих видах спорта просто уничтожат», – заявил Смаль Народной воле.
Источник: tribuna.com
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