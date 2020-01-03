Сергей Смаль о совместной с Россией команде: А у нас что, страны уже объединились?
Серебряный призер Олимпиады-92 и заслуженный тренер Беларуси Сергей Смаль поделился мнением о том, чтобы пригласить российских спортсменов в команду.
«Я вообще не понимаю, как, например, в нашем виде спорта сегодня можно выступать объединенной командой с Россией. Заявить россиян в те весовые категории, где у нас нет лицензий? Либо свои лицензии отдать, чтобы только россиянам угодить? Как такое вообще возможно реализовать?
И вообще, у нас что, уже страны объединились, или мы по-прежнему продолжаем оставаться независимым государством? Здесь вопросов больше, чем ответов, но для меня очевидно одно: если этот проект реализуется, то белорусских спортсменов во многих видах спорта просто уничтожат», – заявил Смаль Народной воле.
Источник: tribuna.com
10:40 03/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.