



Вратари: Дмитрий Филиппович, Сергей Шабанов, Вадим Пекарский.





Защитники: Андрей Башко, Александр Рядинский, Александр Зеленко, Сергей Стась, Дмитрий Юдин, Андрей Глебов, Николай Владыкин, Александр Макрицкий, Алексей Баранов.





Нападающие: Александр Лукашенко, Олег Антоненко, Денис Курдеко, Степан Пономарев, Алексей Крутиков, Павел Волчек, Геннадий Савилов, Дмитрий Мелешко, Алексей Винокуров, Максим Шиманский, Николай Лукашенко, Константин Кольцов, Александр Жидких, Павел Белый, Ярослав Чуприс, Андрей Михалев, Сергей Шитковский, Максим Слыш, Денис Матюхин, Михаил Грабовский, Евгений Курилин.





Отметим, что Жидких в нынешнем сезоне набрал 33 очка (11+22) в составе солигорского «Шахтера», Слыш заработал 13 баллов (2+11) за «Могилев».





В прошлом году в составе сборной Беларуси выступило 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной команде. Это голкипер «Юности» Игорь Брикун, защитники «Немана» Андрей Коршунов и молодеченского «Динамо» Константин Дурнов, форварды «Динамо-Молодечно» Вячеслав Лисичкин, «Юности» Александр Кулаков и «Лиды» Максим Слыш.





Напомним, XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси пройдет с 3 по 7 января в Минске на «Чижовка-Арене».





Наибольшее количество титулов победителя турнира у команды президента Беларуси – 12 (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019).