Ошибочка вышла: известный журнал в 1998 году предсказал внешность Бекхэма в 2020-м. И совсем мимо
В Сети появилось фото Девида Бекхэма с внешностью, которую ему прогнозировали в 2020 году.
В номере известного журнала ForForTour за 1998 год опубликовали фото английского футболиста, предположив, как он будет выглядеть спустя 22 года - в 2020 году. Надо признать, что оригинал гораздо лучше предполагаемого образца.
Фото на своей странице в Twitter разместил пользователь с ником Ian Walker.
"Пройдемся по старым журналам. FourFourTwo 1998 года. Вот их представление о том, как Дэвид Бекхэм будет выглядеть в 2020 году", - подписал пользователь фото.
09:41 03/01/2020
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Особое мнение
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