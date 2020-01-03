+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ошибочка вышла: известный журнал в 1998 году предсказал внешность Бекхэма в 2020-м. И совсем мимо

В Сети появилось фото Девида Бекхэма с внешностью, которую ему прогнозировали в 2020 году.


В номере известного журнала ForForTour за 1998 год опубликовали фото английского футболиста, предположив, как он будет выглядеть спустя 22 года - в 2020 году. Надо признать, что оригинал гораздо лучше предполагаемого образца.

Фото на своей странице в Twitter разместил пользователь с ником Ian Walker.

"Пройдемся по старым журналам. FourFourTwo 1998 года. Вот их представление о том, как Дэвид Бекхэм будет выглядеть в 2020 году", - подписал пользователь фото.
Oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru