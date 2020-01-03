



В номере известного журнала ForForTour за 1998 год опубликовали фото английского футболиста, предположив, как он будет выглядеть спустя 22 года - в 2020 году. Надо признать, что оригинал гораздо лучше предполагаемого образца.





Фото на своей странице в Twitter разместил пользователь с ником Ian Walker.





"Пройдемся по старым журналам. FourFourTwo 1998 года. Вот их представление о том, как Дэвид Бекхэм будет выглядеть в 2020 году", - подписал пользователь фото.