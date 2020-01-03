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Андрей Кравченко: «Не имею ничего против того, чтобы была общая команда Беларуси и России»

Десятиборец, серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко оценил идею приглашению российский спортсменов в команду на ближайшую Олимпиаду.

«Теоретически это возможно, и лично я не имею ничего против того, чтобы была общая команда. Раньше, когда существовал Советский Союз, многие республики выступали под общим флагом.

Поэтому я выступаю за здоровую конкуренцию и против того, чтобы на Играх были туристы. Если ты не можешь россиянина обыграть, то зачем ты вообще едешь на Олимпиаду? Ты же едешь за результатом, а не на прогулку.

Понятно, что в таком случае у белорусов будет меньше лицензий, но, как уже говорил, на Олимпийских играх должны быть сильнейшие. Это, может быть, и толчок дало бы развитию белорусского спорта», – сказал Кравченко.
Tribuna
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