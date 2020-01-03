



Качественный скачок у Стасевича случился в 2011 году — после краткосрочной легионерской отлучки. Если на разгоне карьеры (2004-10) Игорь заработал 29 ассистентских баллов, то после возвращения в чемпионат Беларуси — 97! Именно на втором отрезке нынешний капитан борисовчан 6 раз (из 9) преодолевал рубеж 10 голевых пасов за сезон.





Стасевич входит в число лучших игроков чемпионатов страны в других номинациях. Так, в списке самых полезных футболистов (по системе "гол + пас") он занимает 4-е место — 189 (63+126) баллов. В активе Игоря 369 матчей в рамках элитного дивизиона чемпионата Беларуси (17-е место), 63 забитых гола (29-е), — пишет сайт БАТЭ.



