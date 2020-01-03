Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Конкурент Кибивотт Канди из Кении обогнал Киплимо на забеге в Бразилии. Киплимо поднял руки вверх вблизи финишной ленты, но в это время кениец опередил спортсмена и установил новый рекорд, преодолев 15 километров за 42 минуты 59 секунд. Рано порадовавшийся победе легкоатлет уступил сопернику секунду.



