Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Легкоатлет Якоб Киплимо, представлявший Уганду, начал радоваться победе перед финишем и проиграл, видеозапись была опубликована в аккаунте @ricohill8 в Twitter.
Конкурент Кибивотт Канди из Кении обогнал Киплимо на забеге в Бразилии. Киплимо поднял руки вверх вблизи финишной ленты, но в это время кениец опередил спортсмена и установил новый рекорд, преодолев 15 километров за 42 минуты 59 секунд. Рано порадовавшийся победе легкоатлет уступил сопернику секунду.
Якоб Киплимо является серебряным призером чемпионата мира по бегу по пересеченной местности. Также он дважды становился призером юниорского чемпионата мира, пишет oxu.az
07:56 03/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.