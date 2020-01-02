Любая сказка когда-нибудь заканчивается, особенно, если уходит волшебник. Осенью 2018-го перестало биться сердце создателя БАТЭ Анатолия Капского.

«Если вы строите замки в воздухе, ваша работа не должна пропадать напрасно. Им там и следует быть, – нужно только уметь подвести под ним фундамент».





Генри Торо





Анатолий Анатольевич умел…





Можно ли создать в белорусском райцентре команду, которая обыграет мюнхенскую «Баварию»? Еще в 2007-м в качестве ответа на этот вопрос абсолютное большинство покрутило бы пальцем у виска.









Но вскоре БАТЭ впервые в истории белорусского футбола прорвался в групповой раунд Лиги чемпионов, хлопнув в квалификации именитые клубы – брюссельский «Андерлехт» и софийский «Левски». Затем борисовчане «повозили» на «Динамо» туринский «Ювентус», а в Питере заставили отыгрываться «Зенит».





И это был не разовый всплеск. БАТЭ стал завсегдатаем групповых стадий еврокубков. В 2012-м борисовчане нанесли поражение мюнхенской «Баварии», которая в том сезоне выиграла Лигу чемпионов.





Особенно приятно, что весь этот банкет был не за госсчет и не благодаря щедрым вливаниям условных «шейхов». Основная часть бюджета БАТЭ формировалась из призовых за успешные выступления в еврокубках.





Однако эта сильная сторона одновременно стала уязвимостью клуба. Конкуренция на международной арене постоянно растет, а серьезные деньги можно заработать, только пробившись в групповые раунды Лиги чемпионов или Лиги Европы…





В первый же год без Анатолия Капского еврокубковая сессия была провалена. Такое случалось и ранее, но на этот раз облом случился и в национальном первенстве: титул перехватило брестское «Динамо». А это означает, что в 2020-м БАТЭ сыграет в квалификации Лиги Европы, где призовые гораздо меньше, чем в Лиге чемпионов.





Между тем, команда очевидно нуждается в укреплении состава, а это при сложившихся обстоятельствах – сложнейшая задача. Раньше заманить в Борисов футболистов было проще именно благодаря Лиге чемпионов. В предстоящем сезоне этого бонуса не будет. Раньше БАТЭ привлекал статусом флагмана, теперь многие подозревают, что лучшие времена клуба остались позади.





Можно, конечно, списать неудачи на ошибки тренерского штаба или Андрея Капского, возглавившего клуб после смерти отца. Проколов действительно хватало: от весьма неудачной трансферной кампании в межсезонье до осеннего разбазаривания очков в матчах с «Минском», «Гомелем» и «Ислочью». Однако у нынешнего кризиса есть и глубинная причина.









Удивительное дело: практически в любом небольшом городе такой проект как БАТЭ стал бы культовым для его жителей, но Борисов по существу остался равнодушен к невероятным успехам команды. В 1999-м средняя посещаемость домашних матчей на стареньком «Городском» составляла 5133 зрителя. Казалось бы, после победной серии в национальном чемпионате, успехов в еврокубках и появления комфортабельной «Борисов-Арены», эта цифра должна была радикально увеличиться. На практике же:





2017 – 4948 зрителей в среднем на матче;





2018 – 5200;





2019 – 5050.





Идем дальше. Клуб и в лучшие времена не получал адекватной достижениям помощи со стороны местных административных и бизнес-элит. Сейчас, когда БАТЭ, как никогда, нуждается в подмоге, большинство тем более взирает с холодным безразличием. «Помрет Никодим – да и хрен с ним»…





Продолжение эпохи было бы возможно, если бы город, осознавая уникальность проекта, обеспечил БАТЭ мощную материальную и моральную поддержку. Но этого предсказуемо не случилось: клуб остался один на один со своими проблемами.





Поэтому, на мой взгляд, единственный шанс БАТЭ вернуть лучшие времена заключается в поиске внешнего источника финансирования, готового предоставлять миллионы евро в течении ближайших лет. Это тоже, конечно, из разряда фантастики, но пока бренд еще на слуху можно хотя бы попробовать. Внутренних резервов для того, чтобы попадать в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы, уже явно недостаточно. Борисовчанам предстоит кардинально изменить бизнес-модель или окончательно проститься со статусом флагмана белорусского футбола.





Но, даже если случится второе, это не отменит фантастических для Беларуси свершений клуба под руководством Анатолия Капского. В обозримом будущем никакая другая наша футбольная команда не сможет выдать период, сопоставимый с БАТЭ образца 2006-2018. Воздушный замок, возведенный Капским-старшим, навсегда вписан золотыми буквами в историю белорусского спорта.







