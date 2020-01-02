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МАЗы проводят предстартовые тренировки перед началом «Дакар-2020»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» проводит предстартовые тренировки в Саудовской Аравии, где в этом году проходит ралли-рейд «Дакар-2020».

Фото: МАЗ-СПОРТавто


Тренировочные заезды разрешены организаторами в период с 1 по 3 января. Любая активность вне отведенного времени рассматривается как нарушение, сообщается на странице команды в Facebook.

Старт ралли будет дан 5 января. Команда выставляет на гонку три экипажа. Впервые в «Дакар-2020» примет участие капотный МАЗ, созданный в конце 2018 года в расчете на подиум предстоящей гонки.

В прошлом году лидер команды Сергей Вязович выиграл на новой машины ралли в Марокко и лидировал на ралли «Шелковый путь», пока не попал в аварию, из-за которой был вынужден прекратить выступление, пишет reform.by.
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