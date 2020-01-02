Названы лучшие борцы 2019 года
Мировая федерация борьбы (United World Wrestling) объявила лучших борцов мира по итогам ушедшего года.
Как передает Fakty, лауреатами премии "Борец года 2019" стали Френк Чамиз (Италия) в вольной борьбе, Виктор Лоринц (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менсах (США) - в женской.
Также были определены спортсмены, занявшие вторые и третьи места в этих категориях.
Третье место в греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк разделил с россиянином Мусой Евлоевым. Они набрали одинаковое количество баллов (82) по итогам выступлений в рейтинговых турнирах 2019 года, на континентальных чемпионатах и чемпионатах мира, пишет ru.oxu.az
Каждый из лауреатов премии "Борец года" получит денежное вознаграждение: за первое место - 30 тыс. швейцарских франков (52 тыс. 681,1 маната - ред.), за второе - 20 тыс. (35 тыс. 120,7 маната) и за третье - 10 тыс. франков (17 тыс. 560,4 маната).
18:35 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.