Златан прилетел в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр и подпишет контракт
Нападающий Златан Ибрагимович прилетел в Италию перед переходом в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.
Сегодня форвард пройдет медосмотр. После этого Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом». Он будет действовать до июня. Также в соглашение включена опция продления на год.
Также сообщается, что завтра в 10 утра состоится пресс-конференция Ибрагимовича.
Ранее стало известно, что форвард заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.
Форвард выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.
15:15 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.