



«Многие называли Крэйга Вудкрофта лучшим тренером «Динамо» в ее КХЛовской истории. Сейчас канадский специалист рискует получить прямо противоположный ярлык.





Почему его работа на сей раз не приносит результаты и когда это произойдет? Что сделал он как тренер и как мотиватор, чтобы хоккеисты выкарабкались из психологической ямы? Карта капитана, видимо, уже не действует. Почему расхожая истина «побеждают игроки, а проигрывает тренер» в отношении Вудкрофта не применима. Мы слышим только о том, что хоккеисты ошибаются, не выполняют, не играют. А сам канадец, вроде как бы, безгрешен.





Неужели в ментальности североамериканских коучей нет понимания, что порой уйти – это самое благо для команды. Это честно по отношению к ней. Если тренеру, конечно, ее судьба небезразлична. Пресс-конференции Крэйга все больше превращаются в фарс. На конкретные вопросы – расплывчатые, философские рассуждения о постепенном, длительном конструировании побед», – сказал Лекаревич в эфире «Овертайма».