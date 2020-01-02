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Норвежская биатлонистка объяснила традицию «сильно напиваться» в новогоднюю ночь

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о традициях празднования Нового года на родине и вспомнила, как сама однажды выпила слишком много алкоголя на праздничной вечеринке. Ее слова приводит «Матч ТВ».


Биатлонистка объяснила, что в Норвегии на Новый год «сильно напиваются» и устраивают масштабные празднования, потому что других традиций у норвежцев нет. По ее словам, большое количество алкоголя на столе во время новогодней вечеринки — обязательно. «Помню, когда была очень молода, то сильно напилась в новогоднюю ночь. В каком возрасте? Кажется, мне тогда было 20», — заметила спортсменка.

Экхофф добавила, что биатлонисты не отмечают Новый год «так сильно».

В текущем сезоне норвежка победила в шести гонках на этапах Кубка мира. Она занимает второе место в общем зачете. Лидирует итальянка Доротея Вирер.

29-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете. Кроме того, в ее активе серебро и три бронзы Олимпиады. Норвежка четыре раза выигрывала чемпионат мира и трижды становилась его призером.
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