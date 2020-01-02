



Биатлонистка объяснила, что в Норвегии на Новый год «сильно напиваются» и устраивают масштабные празднования, потому что других традиций у норвежцев нет. По ее словам, большое количество алкоголя на столе во время новогодней вечеринки — обязательно. «Помню, когда была очень молода, то сильно напилась в новогоднюю ночь. В каком возрасте? Кажется, мне тогда было 20», — заметила спортсменка.





Экхофф добавила, что биатлонисты не отмечают Новый год «так сильно».





В текущем сезоне норвежка победила в шести гонках на этапах Кубка мира. Она занимает второе место в общем зачете. Лидирует итальянка Доротея Вирер.





29-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете. Кроме того, в ее активе серебро и три бронзы Олимпиады. Норвежка четыре раза выигрывала чемпионат мира и трижды становилась его призером.