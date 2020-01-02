Юмористический номер был про интеллектуальные телепередачи, которые стали терять свою популярность, и поэтому телеканалы решили сделать их музыкальными. В финальном раунде такой вымышленной игры ведущий предложил участникам выбрать категории, которую затем уберут.





— Худо без добра?

— Нет худа без добра!

— Соблюдение Минских договоренностей?

— Нет больше соблюдения Минских договоренностей!

— Машины, припаркованные на газоне?

— Убрали машины, припаркованные на газоне!

— Шансы "Динамо-Минск" в КХЛ?

— Нет шансов у "Динамо-Минск" в КХЛ!





Отметим, зал аплодисментами отреагировал на шутку про хоккейных "зубров".





Минское "Динамо" замыкает турнирную таблицу КХЛ, имея всего 28 очков после 42 матчей.





Международная лига КВН — одна из четырех телевизионных официальных лиг КВН (наряду с высшей лигой, премьер-лигой и первой лигой). Проводится в Минске. Команда "Москвовский университет" заняла итоговое 6 место из 8 команд, участвовавших в финале.



