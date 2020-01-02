Вечером 1 января журналистка СТВ в прямом эфире попыталась рассказать о забеге трезвости. Но помешал заплетающийся язык

Вечером 1 января канал СТВ провел прямое включение с новогодних гуляний в Минске. Репортер канала Елена Козлова, похоже, приняла в них самое активное участие, поэтому попытка рассказать о забеге трезвости, который прошел в 9.00 возле Дворца спорта, и об открытии горнолыжной трассы "Солнечная долина" завершилась полным непопаданием в тайм-код, нетвердой речью и непроизвольными перестановками букв.