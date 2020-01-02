+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вечером 1 января журналистка СТВ в прямом эфире попыталась рассказать о забеге трезвости. Но помешал заплетающийся язык

Вечером 1 января канал СТВ провел прямое включение с новогодних гуляний в Минске. Репортер канала Елена Козлова, похоже, приняла в них самое активное участие, поэтому попытка рассказать о забеге трезвости, который прошел в 9.00 возле Дворца спорта, и об открытии горнолыжной трассы "Солнечная долина" завершилась полным непопаданием в тайм-код, нетвердой речью и непроизвольными перестановками букв.




Тем не менее, ведущий в студии, бывший директор ФК "Гомель" Евгений Поболовец остался невозмутим и поблагодарил тележурналистку за самоотверженную работу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru