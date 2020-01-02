Евгений Шевченко подписал контракт с брестским «Динамо»
Брестское "Динамо" объявило о подписании контракта с Евгением Шевченко. 23-летний форвард всю профессиональную карьеру провел в "Минске", передает pressball.by.
Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей в высшей лиге, отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Также в 2019 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против Голландии, выйдя на замену в концовке встречи.
09:48 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.