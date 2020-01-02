Евгений Шевченко подписал контракт с брестским «Динамо»

Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей в высшей лиге, отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Также в 2019 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против Голландии, выйдя на замену в концовке встречи.