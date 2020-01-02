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Новый глава WADA пообещал защитить чистых спортсменов

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пообещал защитить права чистых спортсменов.

Витольд Банька
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пообещал защитить права чистых спортсменов. Такое сообщение функционер, вступивший в должность 1 января, опубликовал в Twitter.

«Возглавлять WADA в грядущие годы — большая ответственность. Я постараюсь сделать все, чтобы защитить права чистых атлетов и построить для них мир свободный от допинга. Скромность и трудолюбие — эти качества поведут меня к цели», — написал Банька.


Банька был избран на должность 7 ноября. Совет учредителей WADA единогласно проголосовал за его назначение.

Предыдущим главой WADA был британец Крейг Риди. Он занимал пост с 2015 по 2019 год. В период его работы агентство неоднократно налагало санкции на Россию из-за систематических нарушений антидопинговых правил со стороны отечественных спортсменов.
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