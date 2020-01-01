Цель акции — пропаганда здорового образа жизни. Маршрут занял 4,3 км. В забеге приняли участие люди не только из Беларуси, но и из Китая, Туркменистана, Польши, России, США. В правилах хоть и указывался возраст участия с 12 лет, в беге участвовали дети и семилетнего возраста. Некоторые отцы бежали с колясками.





Основатель акции поделился зарождением идеи.





— Хотелось придумать что-то для более веселого празднования Нового года. Придумал организовать такое мероприятие, как забег. Мне говорили люди, что ничего не получится, не поддержат акцию, не придут.





Но внутренние смыслы подсказывали, что это хорошая альтернатива застольям, гуляньям с употреблением алкогольных напитков. Нашлись люди, которые все-таки поддержали. Это моя жена, это отец Вячеслав, Евгения Аллилуева.





Они сказали, что придем, пробежим. И пусть в составе пяти человек, но пробежим. На первое мероприятие пришло 50 человек. С каждым годом участников становилось больше.





Потом к нам присоединился клуб «Ран4фан», который предложил делать забег профессионально, с медалями, с регистрацией, с фотозоной и призами.





Самое большое достижение — это то, что к нам в этом году присоединился Минск. Мы родоначальники "Пробега трезвости", идею подхватывают другие города, и это не может не радовать. Их собралось 35 человек.