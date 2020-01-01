После дружеского футбольного матча в тюрьме погибли 16 заключенных

Конкурирующие группы были вооружены, драка продолжалась несколько часов. В результате инцидента 15 человек погибли на месте, еще один скончался в больнице.





Фото: Daniel Becerril / Reuters





Сотрудники тюрьмы обнаружили на месте происшествия четыре единицы огнестрельного оружия, куски арматуры, ножи и заточки. У тюрьмы дежурили 20 машин скорой помощи.







