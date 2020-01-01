"Реал" признан лучшим клубом в истории Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" возглавил топ-100 клубов за всю историю Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.
Клуб был 13-кратным (это - рекорд) победителем Лиги чемпионов, принял участие в 50 турнирах, сыграл в 437 матче, выиграл 262, сыграл вничью в 76 и уступил в 99. "Реал" забил 971 мяч, пропустил 476 и набрал 600 очков.
Второе и третье места занимают пятикратные победители турнира мюнхенская "Бавария" (474 очка) и каталонская "Барселона" (446).
Главный клубный турнир Европы проходит с сезона-1955/56. Изначально он назывался Кубком чемпионов, с сезона-1991/92 именуется как Лига чемпионов. Первые пять розыгрышей выигрывал "Реал".
18:35 01/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение