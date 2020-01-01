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Рафаэль Надаль - единственный игрок, который поднялся на первую строчку рейтинга АТП в трех десятилетиях

19-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль 1 января стал единственным теннисистом, поднимавшимся на первую строчку рейтинга в трех десятилетиях


Впервые испанец стал лучшим в мире в августе 2008 года, а потом шесть раз становился №1 в 2010-х.

Надаль — первый теннисист:

• закончивший очередной сезон в качестве №1 через 11 лет после первого;
• ставший первой ракеткой мира по итогам сезона в 33 года;
• возглавивший итоговый рейтинг пять раз не подряд, отмечает sports.ru.
pressball.by
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