



Впервые испанец стал лучшим в мире в августе 2008 года, а потом шесть раз становился №1 в 2010-х.





Надаль — первый теннисист:





• закончивший очередной сезон в качестве №1 через 11 лет после первого;

• ставший первой ракеткой мира по итогам сезона в 33 года;

• возглавивший итоговый рейтинг пять раз не подряд, отмечает sports.ru.



