Альшевский – не чужой для БАТЭ человек и в полной мере вписывается в определение «Семья», которое часто используют в отношении БАТЭ. Впервые в истории проекта главным тренером назначен родственник руководителя. Анатолий Капский был категорически против подобной практики.





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Уже на стадии возрождения в БАТЭ наметилась определенная семейственность. Анатолий Капский поддержал энтузиастов, вспомнивших о заводской команде, которая выигрывала чемпионат БССР, и пожелавших дать ей вторую жизнь. К процессу Капский привлек своего двоюродного брата – Петра Альшевского. После перестройки они вместе занимались бизнесом в борисовской фирме «Полымя»: Капский был финансовым директором, а Альшевский, окончивший в Германии школу бизнеса, руководил торговым отделом. В футболе тоже начали вдвоем. Капский стал первым президентом БАТЭ, Альшевский согласился занять должность директора, но только после того, как ему дали гарантии, что клуб намерен ставить перед собой большие цели.





– И любовь к футболу и ему, и мне прививал наш дядя. Да и я, хочется верить, в определенные годы был для него примером в спорте, – пару лет назад говорил Петр Альшевский. – В далекие-далекие времена работал инструктором по спорту на нескольких предприятиях города. А тогда это значило, что ты и тренер, и организатор всех дел. Ох, какие были времена!





Альшевский-старший проработал в БАТЭ до окончания сезона-2002 и успел поучаствовать в реконструкции «Городского».





– Мы хотели создать что-то свое, и у нас это получилось. БАТЭ – клуб, не похожий на другие. Правильно говорят, что это семья. Но семья не потому, что в клубе работали родственники Капского. Просто отношения между игроками, тренерами и администрацией всегда были теплыми и семейными. <…> Оттого, что мы с Анатолием Анатольевичем братья, мне нужно было работать гораздо лучше и серьезнее, чем человеку со стороны. Никаких поблажек не было, – рассказывал после Петр Альшевский.





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Его сын Кирилл пробовал сам сделать карьеру футболиста – занимался в борисовской ДЮСШ-2 и столичном РУОРе, – но очень рано перешел на тренерскую работу. В этой профессии он с 22 лет, а в 24 стал работать в детско-юношеской школе БАТЭ-РМ. В клубе двоюродный племянник Капского добрался до дублирующего состава, но потом ушел в минское «Динамо», где даже на пару недель стал главным тренером основы в августе 2009-го.





В Борисов Кирилл Альшевский вернулся три года спустя как административный работник – и очень скоро стал замом гендиректора по спортивным вопросам. Почему не вернулся как тренер?