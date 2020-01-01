При этом шорт-лист чемпионов, по слухам, включал более видных специалистов, но с ними как-то не сложилось. Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич отправился в «Ротор», Олег Кононов вовсе оказался «уткой», да и сам экс-коуч «Спартака» в Беларусь ехать не хочет. История с его тезкой Олегом Дулубом, который все еще мечтает возглавить минское «Динамо», но не против поработать и в Бресте, как-то заглохла. Теперь понятно почему – выбор был сделан в пользу другого специалиста, не раз уже проверенного времен и обстоятельствами.





Правда, решение «Динамо» все же вызывает определенные опасения. Сергей Ковальчук уже в четвертый раз принимает команду. Но так исторически повелось, что свою легенду в Бресте поднимали к рулю только в непростые времена. Пора начинать волноваться?





Сменил Троцюка, который жаловался на плохой микроклимат в штабе





Ковальчук – знаковая личность для футбольного Бреста. Почти всю карьеру футболиста провел в «Динамо», за которое в высшей лиге сыграл 176 матчей, забил 15 мячей и сделал 11 ассистов. Из-за больных коленей бегать Ковальчук перестал в 31 и ушел тренировать. Начал в дубле, а потом присоединился к штабу первой команды.





Летом 2009-го Ковальчук впервые в тренерской карьере стал главным. «Динамо» сезон с Евгением Троцюком начало мощно – какое-то время даже шло вторым, но к концу первого круга результаты ухудшились, как и атмосфера в коллективе. После поражения от «Минска» в начале июля Троцюк подал в отставку, пожаловавшись напоследок: «Командой руководит администратор. В тренерском штабе плохой микроклимат. Кто-то должен покинуть коллектив, и этим человеком буду я».





В таких условиях 36-летний неопытный Ковальчук и начал сольный полет. Тогда он вряд ли подозревал, что аварийным вариантом ему придется выступать все последующее десятилетие.





Но первый опыт на должности главного получился коротким. Уже через месяц появился Юрий Пунтус. Сначала бывшего тренера сборной попросили побыть просто консультантом, но когда боссы «Динамо» узнали, что Пунтус намерен регулярно ездить в Брест, решили сделать его главным. Ковальчук снова ушел в помощники.





Спас Брест от вылета после провала Пунтуса





Под Пунтусом Ковальчук проработал два года. Сезон-2009 команда закончила на пятом месте, в следующем повторила результат. В 2011-м в системе что-то сломалось: за 17 матчей «Динамо» победило лишь дважды и болталось на дне. Последней каплей стало домашнее поражение от «Нафтана», которое проходило под крики «Уходи!» в адрес главного тренера. На пресс-конференции после игры Пунтус сдал зал, что такие результаты терпеть больше нету мочи, вину взял на себя и ушел. Тогдашний председатель правления «Динамо» Владимир Базанов отставку принимать не торопился, но все-таки был вынужден осуществить перестановки в штабе.





Подмочь попросили Ковальчука. И тот справился., взбодрил команду, которая в 16 матчах набрала 23 балла и заняла спасительное 10-е место.





Его поменяли на Курнева, но потом снова позвали спасать





Впрочем, руководство начинающему тренеру не сильно доверяло. Перед сезоном-2012 в Брест снова пригласили специалиста с именем – Владимир Курнев сначала отвечал за научно-методическую работу, а потом стал старшим тренером.





У Ковальчука блеснуть перед опытным помощником не получилось: первой победы пришлось ждать пять туров, а голы футболистам давались непросто. «Порой кажется, что проще ребенка родить, чем забить гол. А тем более разродиться двумя. И нас наказывают в каждой игре», – раздражался Ковальчук.





Руководству ситуация тоже не нравилась, и оно летом поменяло тренеров местами: Крунев стал рулить, а Ковальчук помогать. Но тандем из-за разницы во взглядах не сложился – и Сергей Петрович ушел тренировать дубль.





В 2013-м с Курневым «Динамо» вылетело из Кубка от перволигового СКВИЧа, а в чемпионате очки набирало с большим трудом. В июне наставника-ветерана уволили, но потом вернули через 10 дней (писали, что клуб не хотел платить компенсацию). Только в сентябре от Курнева окончательно избавились. «Динамо» не попало в первую шестерку и шло девятым недалеко от зоны вылета. На помощь снова позвали Ковальчука. Он как обычно задачу решил: брестчане выиграли четыре матча из восьми и финишировали восьмыми.









Тащил «Динамо» в годы кризиса и нищеты





Придя на место главного в третий раз, Ковальчук задержался надолго. Дело в том, что у команды начались проблемы с финансами. Почти три года «Динамо» прозябало в нищете. Игроки разгружали вагоны, чтобы прожить, и разбегались после каждого сезона. Клуб продавал офис и просил триджик у болельщиков, которые и так сами шили команде форму.





Бедствовал и Ковальчук (не мог купить новые джинсы и жил с женой на 4 миллиона старыми), но тонущий корабль не покидал.





«Последние два года в Бресте вообще очень тяжело – и я вижу, что обстановка не сильно меняется. А на курсы валют уже давно не смотрю по одной простой причине – носить туда нечего. Дорожают коммунальные услуги, продукты – да вообще все. Где одеваюсь? Ну, на рынок можно зайти... Вот недавно за два года одни джинсы купил – и все. А остальное ношу из того, что было. Благо сильно не толстею. Было время, поправился – так я вам скажу, тяжело, блин! Надо весь гардероб обновлять! Ну, вот и позитив: такая жизнь заставляет держать себя в тонусе. Не толстеешь – и все нормально, одежду можно не менять», – рассказывал Ковальчук в 2016-м.





Во многом благодаря тренеру выжило и «Динамо». Он каждый год собирал команду из молодежи и списанных футболистов, которые показывали бойкий футбол и сохраняли команду в «вышке».





Страховал в смутный период после увольнения Латала





Когда в Брест пришли большие деньги, от Ковальчука опять отказались в пользу более именитых специалистов. Тренер перебрался на менеджерскую должность – стал спортивным директором.





Но спокойно в офисе Сергею Петровичу работать все равно не удавалось. Новое руководство полностью изменило клуб, но один принцип работает неизменно: при первых футбольных неурядицах – вызывай Ковальчука. Так было в 2018-м после увольнения Латала, который завалил старт сезона (11-е место после шести туров). Пока шли поиски нового тренера, страховать пришлось Ковальчуку. Тренер нашел затерявшийся под плинтусом секундомер и в очередной раз выручил. Поправил дела в чемпионате и между делом выиграл Кубок Беларуси у БАТЭ.









Когда «Динамо» принял Шпилевский, Ковальчук снова подсобил. У молодого тренера еще не было лицензии PRO – и Сергей Петрович де-юре оставался главным, выполняя при этом еще и обязанности спортивного директора. В таком режиме он проработал до конца года – Марцел Личка тоже не имел нужной категории. К непосредственным обязанностям Ковальчук вернулся только после официального назначения чеха главным.





Уволили с должности спортдира, но сделали главным





Даже будучи спортивным директором, Ковальчук слышал много приятностей в свой адрес. Агент Валерий Исаев, например, считал его лучшим на своей должности в стране. «Кто ставит Бресту такую игру? Возможно, Сергей Ковальчук, который сегодня является одним из основных людей в «Динамо», формирующих обойму команды. Думаю, у него получается приглашать футболистов, которые приносят пользу. На данный момент Ковальчук – лучший спортивный директор страны», – говорил Исаев.





Тепло о бывшем коллеге отзывался и Марцел Личка. «По моему мнению (хоть я и не знаю деталей его отношений с президентом клуба), он был очень комфортным в работе, проявлял искренность, всегда присутствовал на тренировках первой команды, поддерживал в любой день, в том числе в неудачный. Это нелегко, учитывая его позицию между мной, руководителем клуба, прессой, игроками», – рассказывал Личка.





Но вот начальство, судя по всему, было не очень довольно менеджером. По информации «Трибуны», с должности спортдира Ковальчука убрали около месяца назад – были вопросы по работе, хоть клуб это и опровергает. Несмотря на это, именно Ковальчук стал преемником Лички.





В «Динамо» межсезонье пока проходит очень неспокойно. Чемпионы уже потеряли основного защитника Максима Витуса и джокера Алексея Хобленко. Из основных контракты продлили пока только Олег Веретило и Александр Павловец, лидеры Александр Гутор и Павел Нехайчика все еще не переподписаны (Гутора по последним данным хотят видеть в Самаре, а капитан вот-вот вернется в БАТЭ). Непонятно, что будет с Евгением Хачериди, которого уже вроде как не особо хотят в Бресте. Зато точно в городе над Бугом останутся ближайшие резервисты Павел Павлюченко и Роман Юзепчук.





Больше всего настораживают заигрывания Александра Зайцева с «Рухом». Полесские журналисты даже передали слова босса «Динамо» о продаже клуба, но они были опровергнуты. После этого бизнесмен вообще закрылся от интервью, что еще больше напрягло ситуацию.





Трудиться в таких условиях сможет только закаленный тренер вроде Ковальчука. Впрочем, в клубе назначение предваряли словами о том, что никакой чрезвычайщины нет.





«Если вдруг так случится, что Ковальчук примет команду, не надо расценивать эту историю таким образом, как вы говорите, о «затычке». Человек в свое время благодаря собственному таланту оставил в высшей лиге команду с не самым сильным составом. Еще до того, как в клуб пришел инвестор и вдохнул в «Динамо» новую жизнь. Ковальчук, имеющий тренерскую категорию Pro, раскрыл несколько молодых игроков, достиг определенного результата», – говорил генменеджер Краснобаев.