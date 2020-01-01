Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского "Динамо"

Контракт с Ковальчуком подписан на три года.





Брестское "Динамо" — чемпион Беларуси 2019 года. Его главный тренер Марцел Личка был отправлен в отставку сразу после окончания чемпионата. Руководство клуба решило не продлевать контракт с чешским специалистом, несмотря на то, что он привёл команду к чемпионству.