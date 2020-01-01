











Фигурист Евгений Плющенко получил серьёзную травму, когда участвовал в любительском хоккейном матче. На последней минуте игры клюшка попала ему прямо в глаз, спортсмену пришлось обратиться за помощью к хирургам.









— Минута осталась до финала, и я налетел на клюшку, которая зашла под визор. Первое ощущение, что у меня не было глаза — то есть что-то произошло с ним. Я почувствовал, что у меня течёт кровь, страх был. Это ужасно, — рассказал спортсмен в реалити- шоу “ЯнаСупер”.





Врачи решили зашить рану. Операция длилась около часа. Супруга спортсмена, Яна Рудковская, не сразу заметила швы на лице мужа. Позже, когда она пригляделась, заметила зашитую рану и начала спрашивать его, что случилось. Евгений в подробностях рассказал о досадном инциденте.





— Доктор сказал: “Еще миллиметр — и глаза бы не было”, — добавил Плющенко.