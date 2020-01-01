«Знаешь, что касается матчей с участием команд из Восточной Европы, там всегда честность под вопросом. Я не следил за тем матчем, но результат выглядит крайне подозрительным», – сказал Перумал для «Невиданный футбол».





Напомним, что в первом игре у себя дома минское «Динамо» одолело «Зенит» (4:0). Игра состоялась 9 августа 2018 года в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.