Николай Ходасевич: «Стагнация года – сборная Беларуси»

«Стагнация года – сборная Беларуси. Какой же блеклый, невразумительный год для нашей национальной команды. Что вспомнить?





Победу на выезде над сборной Эстонии вспоминать? Вспоминаются эмоции нового тренерского штаба после этой виктории над эстонцами на выезде. Михаил Мархель вместе со своими помощниками, конечно, очень хотели победить. Они победили, и они праздновали, как будто мы вышли сразу на чемпионат Европы. Но на самом деле, нет. То, что Игорь Криушенко ушел, ну, конечно, не событие... После стольких поражений.





Мы по крупицам пытались найти, какие изменения происходят в составе нашей сборной: тактические, еще какие-то. Даже тотального омоложения мы не дождались. В общем, этот год, знаете, как будто сидим, льет дождь, но мы обязательно знаем, что должно выглянет солнышко – я говорю про полуфинал Лиги наций, который состоится в марте против сборной Грузии.





Вот так вот мы весь год, как мыши, собственно говоря просидели, несмотря на все, что происходит вокруг. Вот так вот мы сидим и ждем судьбоносного матча со сборной Грузии. Вот и вся история 2019 года для сборной Беларуси», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала.