Назначен новый главный тренер БАТЭ

В ФК БАТЭ надеются, что с Ольшевским и его "свежими идеями" команда получит "мощный импульс" в своем развитии и будет решать "самые серьезные задачи". От специалиста ждут шага вперед и в качестве игры, и в результатах.





Ольшевский — уроженец Борисова. В системе БАТЭ он с перерывом работает с 2006 года и не только тренером — был менеджером, заместителем генерального директора по спортивным вопросам. В 2009-м Кирилл Ольшевский краткое время исполнял обязанности главного тренера минского "Динамо". Он имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO.





Ольшевский сменил 38-летнего Алексея Багу, который тренировал команду с 2018-го. При нем БАТЭ впервые за последние 14 лет не стал чемпионом Беларуси. Из команды ушли также тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко.