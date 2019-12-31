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Инвестор в клуб так и не пришел: с большой долей вероятности минское "Динамо" станет собственностью министерства спорта

Минское "Динамо" с большой долей вероятности перейдет от Мингорисполкома в собственность Министерства спорта и туризма.

Как стало известно Football.by, ожидаемый инвестор в столичный клуб так и не пришел и для того, чтобы сохранить и "Динамо" и "Минск" в высшей лиге, было принято решение "бело-синих" передать из Мингорисполкома в Минспорта.

Ранее председатель АБФФ Владимир Базанов заявлял, что если минское "Динамо" не найдет к сезону-2020 нового собственника, то "Минск" может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге.
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