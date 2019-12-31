В "Шахтере" специалист тренировал дублирующий состав команды, а также работал с лицензионными возрастами клуба.





Как футболист Юревич провел 32 матча за национальную сборную Беларуси и выступал за футбольные клубы "Шахтер" (Солигорск), БАТЭ (Борисов) и "Карпаты" (Львов). Футболист семь раз становился чемпионом страны, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси.





Кстати, в 2020 году сборная, которую взялся тренировать Юревич, стартует в квалификации юношеского (U17) чемпионата Европы УЕФА.