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Александр Юревич стал главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу

Новым главным тренером юношеской сборной Беларуси по футболу (юноши не старше 2004 года рождения) стал Александр Юревич. Об этом сообщает пресс-служба солигорского футбольного клуба "Шахтер", где он работал до сих пор.

В "Шахтере" специалист тренировал дублирующий состав команды, а также работал с лицензионными возрастами клуба.

Как футболист Юревич провел 32 матча за национальную сборную Беларуси и выступал за футбольные клубы "Шахтер" (Солигорск), БАТЭ (Борисов) и "Карпаты" (Львов). Футболист семь раз становился чемпионом страны, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси.

Кстати, в 2020 году сборная, которую взялся тренировать Юревич, стартует в квалификации юношеского (U17) чемпионата Европы УЕФА.
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