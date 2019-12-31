Крэйг Риди

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов





Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подвел итоги работы в организации и заявил, что ситуация с допингом у российских спортсменов вывела агентство на качественно новый уровень. Об этом сказано в опубликованном на сайте WADA сообщении Риди.





«Я рад видеть, как WADA справилось с трудностями, в особенности с допингом в российском спорте», — написал Риди. Он отметил, что агентство столкнулось с вопиющими и порой невообразимыми угрозами «чистому» спорту, однако стало сильнее, чем когда-либо в истории, пишет lenta.ru





Крэйг Риди стал третьим президентом WADA в 2014 году. До этого 13 лет он был председателем Британской олимпийской ассоциации. С 1 января 2020 года главой Всемирного антидопингового агентства станет Витольд Банька, ранее он был министром спорта и туризма Польши.





9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить от участия в международных соревнованиях и их проведения на четыре года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Российская сторона выразила несогласие с таким решением.



