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Экс-коуч минского "Динамо" Марек Сикора: если бы я проиграл 11 матчей подряд, сам ушел бы

Один из самых успешных тренеров в истории минского "Динамо" Марек Сикора — о нынешних неудачах столичного белорусского клуба.


- Я слежу за результатами "Динамо". Не за каждым матчем, но раз в неделю проверяю таблицу — у меня в телефоне есть приложение. Знаю, что тренер сейчас из Канады, а знакомых мне хоккеистов осталось совсем мало — Китаров, Степанов…

- Под руководством Крэйга Вудкрофта динамовцы провели две серии по 11 поражений подряд. Как думаете, вас после такого выгнали бы?

- Сто процентов. Да я сам ушел бы. Подумал бы, что уже не смогу что-то сделать. Если проигрываешь даже пять-шесть матчей кряду — это сложно. А одиннадцать — тем более. Продолжать в подобной ситуации даже тяжело для здоровья. Если бы я тренировал команду, то после такой огромной серии сказал бы: "Извините, ребята, но вам надо сменить коуча", — рассказал Сикора в интервью пресс-службе Parimatch.

Напомним, что у минской команды уже есть и 12-е поражение... 
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