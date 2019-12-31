Не Месси. Роналду признали лучшим игроком 2019 года

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года, об этом сообщается на официальной странице премии в соцсети Twitter.





Торжественная церемония вручения награды прошла накануне в Дубае.





В сезоне-2019/20 нападающий "Ювентуса" забил 12 голов в 21 матче во всех турнирах. В прошлом сезоне футболист стал чемпионом Италии и помог сборной Португалии выиграть Лигу наций УЕФА.

Кроме Роналду, на премию Globe Soccer Awards претендовали Лионель Месси ("Барселона") и два игрока "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Мохаммед Салах.





Лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards 37-летний Роналду стал в четвертый раз подряд и шестой раз за карьеру: ранее он получал приз по итогам 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 годов, пишет sputnik.by

Лучшим клубом минувшего года был признан "Ливерпуль". С ним конкурировал амстердамский "Аякс" и женская команда "Лиона".





Лучшим тренером года назвали Юргена Клоппа, который привел английский "Ливерпуль" к победе в Лиге чемпионов-2018/19. Он выиграл награду, обойдя конкурентов Эрика тен Хага ("Аякс") и Фернанду Сантуша (сборная Португалии).





"Открытием года" стал полузащитник мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. Его конкурентами были хавбек Анссумане Фати ("Барселона") и два представителя дортмундской "Боруссии" – нападающий Эрлинг Холанд и вингер Джейдон Санчо.





В номинации "Лучшая футболистка 2019 года" победила британка Люси Бронз – она обошла американок Меган Рапино и Алекс Морган, а также француженку Амандин Анри.



