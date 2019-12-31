Это поражение стало для «зубров» 12-м подряд, что является антирекордом клуба.





До этого минчане проигрывали по 11 раз при Горди Дуайере год назад и Крэйге Вудкрофте ранее в этом сезоне.





Рижане открыли счет за три секунды до первой сирены. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





В первом периоде обе команды могли выйти вперед. За рижан хорошо действовал в воротах Салак, а минчан один раз спасла штанга. И все-таки за три секунды до первой сирены отличился Мамчицс, пишет sport.tut.by





Минчане имели шансы забросить ответную шайбу, которые возросли после травмы основного вратаря Александра Салака и выхода на площадку 19-летнего Яниса Вориса. Увы, забросить не удалось и ему. Лучший момент имел Иван Дроздов, не реализовавший практически буллитный выход.





В третьем периоде Райан Спунер, казалось, поразил ворота соперника, но бросок был нанесен коньком. В итоге отыграться не удалось. Более того, на 54-й минуте после ошибки Спунера Картер Эштон забросил еще одну шайбу.









«Динамо Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Морроу — Знахаренко, Павлович (А) — Демков — Когалев; Граньяни (А) — Ерёменко, Мартынов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, Костицын (К) — Паре — Стефанович; Денисов — Аносов, Дадонов — Китаров — Дроздов.





«Динамо Рига»: Салак (Ворис); Сотниекс — Дялога, Дарзиньш — Гиллиес — Слепец; Алишаускас — Бартулис, Мейя — Протапович — Сетдиков; Маршал — Мамчицс, Эштон — Батнья — Гегерис; Берглунд — Трасташенковс, Редлихс — Джериньш — Липсбергс.





Отметим, что перед этим матчем рижане проиграли девять матчей подряд и занимали последнее место в лиге, но после этой виктории обогнали минское «Динамо».





Отметим, что в этом сезоне минчане еще ни разу не обыгрывали рижан, а с учетом предсезонки «зубры» четыре раза терпели поражение от них.



