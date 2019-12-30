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Появился новый гимн белорусского футбольного чемпионата

Появился новый гимн белорусского футбольного чемпионата, который со следующего сезона будут исполнять во время представления команд перед играми. Его написал музыкант Андрусь Климка.

Как информирует пресс-служба Белорусской федерации футбола, он стремился через композицию передать аутентичность отечественного музыкального наследия (взял за основу народную песню "Ой, рэчанька, рэчанька"), скомбинировал народные инструменты с современными синтезированными звуками, "использовал хоровые и оркестровые элементы для выстраивания колоритного музыкального полотна", передает "Еврорадио"
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