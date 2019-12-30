Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве

Нападающий брестского "Динамо", в прошлом защищавший цвета "Динамо" киевского и сборной Украины, Артем Милевский под Новый год примерил необычный образ, немного прокачал киевских болельщиков и приготовил для них подарки, передает pressball.by





На прошлой неделе Милевский запустил свой канал на YouTube. В первом выпуске экс-форвард Динамо вместе с Александром Алиевым тусили по ночному Киеву.