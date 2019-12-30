+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве

Нападающий брестского «Динамо» примерил необычный образ.

Нападающий брестского "Динамо", в прошлом защищавший цвета "Динамо" киевского и сборной Украины, Артем Милевский под Новый год примерил необычный образ, немного прокачал киевских болельщиков и приготовил для них подарки, передает pressball.by.

На прошлой неделе Милевский запустил свой канал на YouTube. В первом выпуске экс-форвард Динамо вместе с Александром Алиевым тусили по ночному Киеву.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru