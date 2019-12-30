Огласили весь список: СК назвал замешанные в договорняках команды

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об организации договорных матчей.





В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправной деятельности (16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат).





Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей.





Кроме того, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды «Коммунальник-Могилев» за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси по волейболу.





Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору.







