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Огласили весь список: СК назвал замешанные в договорняках команды

Следственным комитетом завершено расследование дела об организации договорных матчей

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об организации договорных матчей.

В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправной деятельности (16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат). 

Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей.

Кроме того, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды «Коммунальник-Могилев» за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси по волейболу.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору. 
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