СК установил факт попытки организации договорного матча в мужском чемпионате Беларуси по волейболу
Следственный комитет Беларуси в рамках расследования уголовного дела установил факт попытки организации договорного матча в мужском чемпионате Беларуси по волейболу.
Лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды "Коммунальник-Могилев" за обеспечение необходимого результата одного из матчей национального первенства, сообщает пресс-служба СК.
Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору.
17:30 30/12/2019
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