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Последний рейтинг 2019 года: Соболенко — 11-я, Азаренко — 50-я, Саснович — 62-я, Говорцова — 192-я...

Опубликован последний в 2019 году рейтинг ВТА: первую строку в нем сохраняет австралийка Эшли Барти (7851 балл).

 



второе место занимает Каролина Плишкова (5940) из Чехии, третье — японка Наоми Осака (5496), белоруска Арина Соболенко (3120) по-прежнему располагается на 11-й позиции.

Виктория Азаренко (1115) — 50-я. Александра Саснович (952) поднялась за месяц на пять строк и уже 62-я. Ольга Говорцова (312) — 192-я.
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