











второе место занимает Каролина Плишкова (5940) из Чехии, третье — японка Наоми Осака (5496), белоруска Арина Соболенко (3120) по-прежнему располагается на 11-й позиции.





Виктория Азаренко (1115) — 50-я. Александра Саснович (952) поднялась за месяц на пять строк и уже 62-я. Ольга Говорцова (312) — 192-я.











