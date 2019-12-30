Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии Associated Press.
Фото из открытых источников
За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии. Также Леброн участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.
В пятерку лучших спортсменов десятилетия также вошли:
2. Том Брэди
3. Усэйн Болт
4. Лионель Месси
5. Майкл Фелпс
09:30 30/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение