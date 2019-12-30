+Я-новости
+Гугл-news
#belpartisan
Делись новостями в twitter и instagram
RSS
Android
Facebook
Vkontakte
Twitter
ОК
Telegram
Бел
Рус
30
Декабрь
10:16
Меню
Новости
Политика
Жизнь
Радости жизни
Экономика
Спорт
Особое мнение
Блоги
Выбор редакции
Мультимедиа
Архив
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:
Изменение Конституции
Итоги года
Рождество
Бюджет-2020
Беларусь-Россия
Убийство Павла Шеремета
Фотофакт: Арина Соболенко дома, в Минске, готовится к Новому году
Белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила трогательные фотоснимки из минской квартиры.
Первая ракетка страны завершает отпуск в Беларуси, пишет
pressball.by
09:06 30/12/2019
Поделиться
Последние известия
09:56
«Сыра нет. Но вы держитесь». 2019 год глазами российского художника
09:55
Установлен «мусорный барьер» белорусских предприятий
09:45
Array ( [0] => 8 )
Жара и сильный ветер: из-за пожаров в Австралии эвакуировали 30 тысяч туристов
09:44
Bloomberg назвало особенности президентства Путина
09:30
Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP
09:30
Array ( [0] => 8 )
Новый год «на сутках»: поддержи открыткой тех, кто выходил за независимость
09:26
Революция на рынке ценных бумаг. Преимущественное право исполкомов на покупку акций все же хотят отменить
09:18
СЭЗ «Витебск» анонсировала на 2020-й год крупнейшие проекты
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Особое мнение
Сергей Николюк
Девушка с низкой социальной ответственностью
Или почему большинство белорусов выступает за добрососедские отношения с Россией
Михаил Пастухов
Итоги года: будем и дальше смотреть «марлезонский балет»?
С возрастом годы проходят буднично и быстро. Но каждый оставляет свой след. Чем запомнился 2019 год в правовой сфере? Вспомним некоторые события.
Александр Обухович
«Мітусня» с тыквами
Никак не пойму суеты в связи с российским нажимом и формированием т.н. «дорожных карт». Суеты власти, ожесточенно торгующейся за каждый пункт «дорожных карт».
Сергей Чалый
Интеграция – в экономическом тупике
Итоги встречи президентов Беларуси и России в Сочи нельзя оценивать категориями «победа», «ничья» или «поражение»: переговоры показали, что интеграция зашла в тупик.
facebook
vkontakte
ok
Выбор редакции
Качанова в длинном платье, министры в бабочках: Венский бал в фото
Государство не хочет финансировать партии и не дает этого делать гражданам
Игра с огнем: почему белорусские власти волнуются из-за антиинтеграционных протестов
"За незалежнасць, волю, дабрабыт!" Организаторы рассказали об акции 29 декабря
Шеремет и Лукашенко: история нелюбви
"У беспринципного союза беспринципных игроков принципов быть не может"
© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»
Правила
использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте
Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com
Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru