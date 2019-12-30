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Фотофакт: Арина Соболенко дома, в Минске, готовится к Новому году

Белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила трогательные фотоснимки из минской квартиры.


Первая ракетка страны завершает отпуск в Беларуси, пишет pressball.by
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