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Эксперты назвали лучший нокаут 2019 года

Нокаут от чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года.


Нокаут Уайлдера назвали лучшим сразу два авторитетных медиа - журнал The Ring, а также портал BoxingScene, передает "УНИАН". 

"Супертяж из Алабамы мог быть кандидатом на попадание в номинацию "Неожиданное поражение года", когда проиграл почти каждую секунду из шести раундов боя против Луиса Ортиса, пишет ru.oxu.az. Но всего один удар с правой руки не позволил "Кинг Конгу" продолжить бой. Многие нокауты этого года были запоминающимися, но ни один из них не был столь убедительным на столь высоком уровне", - отметили в BoxingScene.
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